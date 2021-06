Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 1. Juni) : Weiterer Tag mit Inzidenz unter 50

Mönchengladbach Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag Dienstagmorgen erneut unter der wichtigen 50er-Marke. Aber bevor es weitere Lockerungen geben kann, müssen noch Bedingungen erfüllt sein.

Vier Neuinfektionen und eine gegenüber dem Vortag unveränderte Inzidenz von 47,5 – das meldete am Dienstagmorgen das Gesundheitsamt der Stadt zur Corona-Lage in Mönchengladbach. Obwohl die Stadt damit den dritten Tag in Folge unter 50 liegt, sind noch keine weiteren Lockerungen der Schutzregeln möglich. Denn erstens sind für die Feststellung einer dafür nötigen „stabilen“ Inzidenz nur aufeinander folgende Werktage maßgeblich. Und zweitens müssen es fünf aufeinander folgende Werktage mit einer Inzidenz unter 50 sein, damit neue Lockerungen mit Wirkung für den übernächsten Tag möglich sind.

Dienstagmorgen galten 312 Mönchengladbacher als aktuell infiziert (Vortag: 316), 1849 befanden sich laut Stadt in Quarantäne (Vortag: 1863), davon 18 im Krankenhaus (Vortag: 19). Laut Divi-Intensivregister gab es in den Mönchengladbacher Kliniken am Dienstagmorgen nur noch einen Patienten, der intensivmedizinisch behandelt wurde. Eine invasive Beatmung war in diesem Fall nötig. Von derzeit 84 verfügbaren Intensivbetten für Erwachsene waren zehn noch frei.