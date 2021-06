Pandemiezahlen in den Bezirken : In diesen Ortsteilen gab es keine einzige Neuinfektion mehr

Großer Andrang: Die Impfaktionen in Marxloh und Rheinhausen sollten helfen, das Infektionsgeschehen noch besser in den Griff zu bekommen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Das Infektionsgeschehen in Duisburg ist in der vergangenen Woche rückläufig gewesen. In vier Ortsteilen hat sich niemand mehr mit dem Covid-19-Virus infiziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen der sinkenden Nachfrage ändern sich ab Mittwoch, 2. Juni, die Öffnungszeiten für PCR-Tests im TAM. Das PCR-Testzentrum ist dann täglich nur noch von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Diese PCR-Testungen sind laborgestützte Test, die im Falle positiv ausgefallener Schnelltests beziehungsweise bei Auftreten von Symptomen vorgenommen werden.

Duisburger, die Fieber haben beziehungsweise bei denen der begründete Verdacht auf eine Infektion mit dem COVID-19-Virus besteht, sollen sich auch weiterhin telefonisch bei ihrem Hausarzt melden. Der Hausarzt überweist den betreffenden Patienten und meldet ihn im Testzentrum an. Erst nach erfolgter Anmeldung durch den Hausarzt könne eine entsprechende PCR-Testung erfolgen, so die Stadt. Eine spontane Vorsprache von nicht durch den Hausarzt angemeldeten Patienten im Testzentrum sei nicht möglich, so die Stadt.

Die Öffnungszeiten für das Schnelltestzentrum im TaM bleiben unverändert. Diese sind nach vorheriger Anmeldung unter www.du-testet.de weiterhin täglich zwischen 6 und 20 Uhr möglich.

Die Reduzierung der Öffnungszeiten für die PCR-Tests werden mit dem Rückgang bei den Infektionszahlen begründet. So gibt es aktuell in Duisburg noch 430 Infizierte. In der 21. Kalenderwoche (24. bis 30. Mai) gab es stadtweit insgesamt noch 205 Neuinfektionen, was einer Inzidenz von 41,0 entspricht.

Dabei lag in dieser Woche nur noch der Bezirk in Hamborn mit 52,8 über der Marke von 50. Dort hatte es noch 40 Neuinfektionen gegeben. Die zweithöchste Inzidenz hatte Rheinhausen mit 40,9 und 32 Neuinfektionen. 42 Neuinfizierte hatte es im Bezirk Mitte gegeben, was für eine Inzidenz von 38,5 sorgte. Exakte die gleiche Inzidenz hatte es Meiderich/Beeck bei 28 Neuinfizierten gegeben. Nur unwesentlich darunter (37,8) war die Inzidenz in Walsum. Der Süden kam auf 35,7 (26 Neuinfektionen), die geringste Inzidenz hatte der Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl mit einem Wert von 31,8 (13 Neuinfizierte).

Innerhalb der einzelnen Ortsteile gibt es indes noch große Unterschiede: Spitzenreiter bei den Inzidenzen ist Rheinhausen-Mitte (130,1) vor Ruhrort (123,6), Untermeiderich (107,7) und Obermarxloh (101,6).

Dagegen gibt es aber auch die erfreuliche Nachricht, dass es in einigen Ortsteilen auch nur noch sehr wenige oder gar keine Covid-19-Infektionen mehr passieren. So sind Baerl, Bissingheim, Wedau und Ungelsheim ohne Neuinfektionen durch die Woche gekommen.

In Mündelheim, Rahm, Großenbaum, Rumeln-Kaldenhausen, Bergheim, Laar, Alt-Walsum, Aldenrade und Wehofen war es jeweils eine einzige. Angesichts der Kleinteiligkeit der Ortsteile haben diese Inzidenzwerte nur eine bedingte Aussagekraft. Hier reicht schon eine geringe Zahl an Veränderungen, um die Inzidenz in die Höhe schnellen zu lassen beziehungswese auch entsprechend schnell wieder zu senken.

Auf www.duisburg.de/coronadashboard sind Zahlen zur Entwicklung des Infektionsgeschehens abrufbar.

(mtm)