Für Senioren in Mönchengladbach : Gospel-Chor singt für Altenheim

Die Family of Peace Gospel Singers singen jedes Jahr fürs Haus am Buchenhain, diesmal gab es virtuelles Konzert. Foto: Devin Gezer

Mönchengladbach Einen Live-Auftritt erlaubte die Pandemie nicht. Doch die Mitglieder des Giesenkirchener Chors wussten sich und den Senioren zu helfen.

Es ist schon längst eine liebgewonnene Tradition, dass die Family of Peace Gospel Singers einmal im Jahr das Altenheim „Haus am Buchenhain“ in Pongs besuchen, um die Bewohner mit einem Abendkonzert zu erfreuen. Im vorigen Jahr hat die Pandemie allen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie viele andere Auftritte musste auch das Sommerkonzert in dem Seniorenheim ausfallen.