In den Bildern zeigt er seine Gefühle : Die kreative Seite des Gebrauchtwagenhändlers

Er studierte Ökonomie und gründete ein Autohaus: Yusuf Kaya. Unterricht im Malen erhielt er in der Türkei. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Wenn Yusuf Kaya in seinem Atelier in seinem Wohnhaus sitzt und malt, dann vergisst er alles um sich herum. Dann sind ihm Begriffe wie Gebrauchtwagen, Prüfsiegel und Gewährleistung unwichtig.

Der 45jährige wurde in Istanbul geboren. Dort wuchs er auf und studierte Ökonomie. Er arbeitete als Textilmanager, bevor er 2006 aus privaten Gründen nach Deutschland zog. 2008 meldete er in Mönchengladbach ein Gewerbe an und gründete das Autohaus Kaya. Erst vor wenigen Wochen zog er damit nach Korschenbroich. Was nur seine Freunde, gute Bekannte und einige wenige Kunden wissen: Wenn der Fulltime-Job im Autohaus Yusuf Kaya dennoch ein wenig Zeit lässt, malt er.

„In den letzten 25 Jahren sind etwa 500 Bilder entstanden“, erzählt Kaya. Die Corona-Pandemie bescherte ihm etwas mehr Muße: gut für die Malerei, schlecht für sein Geschäft. Schon als 18-Jähriger hatte Yusuf Kaya seine Liebe zur Kunst entdeckt. Zunächst wählte er die Fotografie als sein Medium aus. Später verlegte er sich auf die Ölmalerei. Unterricht erhielt er bei türkischen Malern. Das fotorealistische Malen seines Lehrers lag Kaya nicht. „Dann nehme ich doch lieber meinen Fotoapparat“, sagt er.

In seiner Malerei bleibt er gegenständlich, doch ist sein Ziel immer: „Mein Inneres zu malen. Ich versuche, mit den Bildern meine Gefühle zu zeigen.“ Seine Bildthemen sind Blumenstillleben in warmen Farben, Landschaften und immer wieder türkische Ansichten. Wenn Kaya malt, hört er klassische Musik und versinkt in seiner Bildwelt.