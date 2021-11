Coronazahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 24. November 2021) : Inzidenz leicht gesunken

Die Stadt meldet wieder etliche Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach Am Mitwochmorgen sind zwar mehr Mönchengladbacher in Quarantäne als noch am Tag zuvor. Die Zahl der aktuell Infizierten und auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist jedoch leicht rückläfig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

93 neue Infektionen mit dem Coronavirus bei Mönchengladbachern hat das Gesundheitsamt der Stadt am Mittwochmorgen gemeldet. Die Zahl der aktuell Infizierten ist mit 1039 jedoch etwas kleiner als am Vortag (1043). Das hat damit zu tun, dass die Zahl der als wieder genesen geltenden gestiegen ist. Seit März 2020 wurde das Virus bei 16.136 (Vortag: 16.043) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind laut Stadt 14.843 (Vortag: 14.746) Personen nicht mehr infektiös.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt sank von Dienstag auf Mittwoch von 218,4 auf 209,5. Damit liegt Mönchengladbach weiter unter dem NRW-Durchschnitt von 249,7.

Gestiegen ist indes die Zahl der Mönchengladbacher in Quarantäne: von 1226 am Dienstag auf aktuell 1242.

Seit Beginn der Pandemie sind 254 Mönchengladbacher an oder mit Covid-19 gestorben.