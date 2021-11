Viersener Großmeister Thomas Schneider : Aufnahme in renommierte Taekwondo „Hall of Fame“

Besondere Ehrung: Der 62-jährige Thomas Schneider wird in die „Hall of Fame“ des Taekwondos aufgenommen. Foto: KSG Oh-Do-Kwan Dülken

Taekwondo Seit über 50 Jahren bildet Thomas Schneider nationale und internationale Meister im Taekwondo aus. Diese Leistung bringt ihm nun die Aufnahme in eine „Hall of Fame“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Offermanns

Die Freude war bei Thomas Schneider groß. Der Boisheimer erhielt offiziell die Einladung, im kommenden Jahr in die „Kukkiwon Hall of Fame“ des Taekwondos aufgenommen zu werden. Darin verewigt sind in einer Kategorie unter anderem einige Olympiateilnehmer und ehemalige Weltmeister, in einer anderen Kategorie, in der auch Schneider aufgenommen wird, werden Ausbilder geehrt, die als Trainer in der Vergangenheit nationale und internationale Meister herausbrachten. „Mein fast 50-jähriges aktives Wirken bekommt damit weltweite Anerkennung. Ich bin sehr bewegt“, sagt Schneider, der Großmeister mit dem achten Dan ist.

Der 64-Jährige vermutet, dass die „Kukkiwon Hall of Fame“ auf ihn aufmerksam wurde, als er in diesem Jahr auch die Sportplakette des Landes Nordrhein-Westfalen bekam, die höchste Auszeichnung, die das Bundesland für ehrenamtliches Engagement im Sport vergibt. Denn für Schneider ist Taekwondo als Sportart sein ein und alles. „Für mich war die Auszeichnung eine besondere Ehre“, sagt Schneider.

Der Vorsitzende der KSG Oh-Do-Kwan Dülken war vor drei Jahren im Kukkiwon, dem Taekwondo-Hauptquartier in Südkorea. Das ist bekannt als sogenanntes Welt-Hauptquartier des Taekwondos und ist die offizielle Regierungsorganisation des Sports in Südkorea. Bei einer früheren Reise nach Kukkiwon legte Schneider dort vor acht Jahren den siebten Dan ab. Bei der letzten Reise vor drei Jahren vergewisserte sich nun Schneider, ob er inzwischen als Träger des achten Dans registriert ist. Mit dem Eintrag in der „Kukkiwon Hall of Fame“ ist für den Taekwondo-Bildungsreferent der nordrhein-westfälischen Taekwondo-Union eine Besonderheit verbunden: „Ich darf Dan-Urkunden dann eigenständig beantragen.“