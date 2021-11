GEM Mönchengladbach informiert : Den Abfallkalender gibt es bald nur noch digital

Mönchengladbach Die GEM bezeichnet den Schritt als „Beitrag zur Nachhaltigkeit“. Bürgern, die weder den Online-Abfuhrkalender noch die App nutzen können, soll aber geholfen werden.

Den gedruckten Abfallkalender, der bislang an alle Haushalte ging, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Wer sich über Abfuhrtermine informieren will, kann das jetzt nur noch online tun. Die GEM will so 11.000 Kilogramm Papier einsparen.

Alle Termine können dann im Internet unter www.mags.de abgerufen werden. Der Online-Abfuhrkalender könne nach Eingabe der Adresse mit den jeweils individuellen Terminen heruntergeladen werden – auf nur zwei Seiten, so die GEM. Bei einem beidseitigen Druck werde sogar nur ein Blatt Papier verbraucht. Wird der Online-Abfuhrkalender als ICS-Datei heruntergeladen, lasse er sich sowohl in einen Outlook-Kalender als auch in Sprachassistenten importieren. Alle Informationen zur richtigen Mülltrennung, Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe sowie die Termine des Schadstoffmobils finden Interessierte ebenfalls online unter www.mags.de. Das geht auch mit der kostenfreien Mags-App. Dort kann man sich den Abfuhrkalender auch für mehrere Adressen anlegen. Erinnerungen für die Abfuhr von Restmüll, Bio- und Papierabfällen sowie der Gelben Tonnen sind ebenso möglich wie die Erinnerungen an Sonderabfuhren von Grünabfällen, Elektrokleingeräten und Weihnachtsbäumen. Die Erinnerungen kommen per Push-Mitteilung auf dem Mobilgerät zu dem vom Nutzenden gewählten Zeitpunkt an. Über diese Funktion hinaus können in der App auch nächstgelegene Standorte (Wertstoffhöfe mit Öffnungszeiten, Container, Schadstoffmobil) aufgerufen und angezeigt werden. Ein weiteres Angebot ist der Mags-Melder, mit dem etwa wilder Müll, Schlaglöcher oder Verschmutzungen im Stadtgebiet gemeldet werden können.