Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 29. Juli 2022) : Acht Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen

Der Landkreis Minden-Lübbecke hat derzeit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW und die Stadt Duisburg die niedrigste. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Am Vortag lag der Wert noch höher. Auch die Zahl der Infizierten und die Sieben-Tage-Inzidenz gehen wieder zurück. Die Zahlen im Detail.

2104 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 29. Juli 2022. Am Vortag lag der Wert mit 2136 noch höher, hatte aber wegen vieler gemeldeter Neuinfektionen (727 neue Fälle am Donnerstag) auch vorher einen Sprung gemacht. Am Freitag meldet die Stadt den Nachweis von 398 positiven Corona-Nachweisen bei Bürgern.

Die Sieben-Tage-Inzidenz geht wieder etwas zurück. Auch dieser Wert hatte einen Sprung gemacht: Am Dienstag bezifferte das Robert-Koch-Institut (RKI) diesen auf 357,8, am Mittwoch mit 416,7 und am Donnerstag mit 536,8. Am Freitag wird der Wert nur noch mit 529,1 angegeben. Damit bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach unter dem Bundesschnitt von 607,0 (Vortag: 630,4), aber über dem landesweiten Durchschnitt von 497,3 (Vortag: 506,9).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 29. Juli 2022, 12.18 Uhr) acht Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Davon werden zwei invasiv beatmet. Am Vortag lag der Wert um die Mittagszeit mit zehn Covid-Intensivpatienten noch höher. Fünf der 76 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 6,6 Prozent. Landesweit sind 12 Prozent der Intensivbetten (584 von 4891) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate in NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 8,09 an. Am Vortag wurde der Wert mit 8,1 angegeben, durch Nachmeldungen aber mittlerweile auf 9,7 korrigiert. Der bundesweite Schnitt liegt derzeit den Angaben zufolge bei 7,43 (Vortag: 7,67 gemeldet, auf 8,8 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 89.818 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 87.371 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 343 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

