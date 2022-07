Mönchengladbacher in TV-Show : Schützenkönig von Waldhausen als Kandidat bei „Gefragt – Gejagt“

Neben dem Waldhausener Marcel Neunkirchen traten auch Evelyn Konstantinidis, Benedikt Groß und Lisa Finnern (v.l.) bei „Gefragt – Gejagt“ an. Foto: ARD/Arne Vollstedt

Mönchengladbach Marcel Neunkirchen trat in der ARD-Vorabendshow auf. Wie er abgeschnitten hat und wie der Schütze auf seine Teilnahme zurückblickt.

Weiterleiten Drucken Von Franz Josef Ungerechts

Marcel Neunkirchen ist bekannt, nicht nur in seinem Heimatort, sondern insgesamt in der Stadt. Vor allem in Schützenkreisen, denn er ist amtierender Schützenkönig in Waldhausen. Inzwischen ist sein Bekanntheitsgrad gewaltig angestiegen, denn Marcel Neunkirchen war Kandidat im populären Fernseh-Quiz „Gefragt – Gejagt“ mit Alexander Bommes im Vorabendprogamm der ARD.

In dieser Quiz-Show treten vier Kandidaten gegen einen ausgewiesenen Quizprofi an. Es kann eine Menge Geld gewonnen werden. Dabei gehen die Kandidaten immer mit Vorsprung ins Duell. Der Jäger – in diesem Fall mit Adriane Rickel eine Jägerin – versucht, sie einzuholen.

„Keine leichte Aufgabe“, sagt Marcel Neunkirchen, „aber ich habe es wegen vermeidbarer Fehler vergeigt.“ Trotzdem sei die Sendung, die bereits im April aufgezeichnet wurde, für ihn ein Erlebnis gewesen.

In Mönchengladbach ist Marcel Neunkirchen als Schütze bekannt. Foto: Klumbies / Volksfestbilder.de

Firmament, Heil und PriPro wären die unter normalen Umständen leicht zu findenen Antworten gewesen. Über seine falschen ärgert sich Neunkirchen im Nachhinein kolossal. Bei der Schreibweise für Firmament hatte er sich verdrückt, so dass „Firnament“ angezeigt wurde, den Arbeitsminister nannte er Lindner statt Heil und PriPro hätte er als Mitglied der Gladbacher Prinzengarde mit Prinzenproklamation ebenfalls richtig beantworten müssen. „Peinlich für mich“, sagt er. Mit einer gewissen Nervosität beim Auftritt gibt es eben solche Flüchtigkeitsfehler. Das Ende kam mit der Frage nach einer Gebäckspezialität aus Frankfurt am Main, bestehend aus einem Marzipanteig und Mandeln. Gesucht wurde der Name Bethmännchen. Nur die Jägerin kannte das Gebäck. Das Aus für Marcel Neunkirchen.