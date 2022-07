Kolumne Denkanstoß : Der erschreckende Schwund des Hausverstandes

Ein Festzelt auf der Düsseldorfer Rheinkirmes: Dort sorgte ein Verbot des Partyhits „Layla“ für Diskussion. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Mönchengladbach Wir ertrinken in einer Flut von Vorschriften, Gesetzen und Regelungen, die wir in früheren Zeiten einfach mit dem sprichwörtlichen „gesunden Menschenverstand“ geregelt hätten. Zunehmend keiner traut dem oder der Anderen etwas zu. Jüngstes Beispiel: Die Verbotsdiskussion um den Partyhit „Layla“.

Von Ulrich Clancett

Manchmal werde ich das Gefühl nicht los, dass wir Deutschen uns gerade in Krisensituationen auf unsere finstersten Geschichten aus der Vergangenheit zurückziehen, sobald irgendetwas von „Krise“ am Horizont auftaucht. Geschichten, die von straffen Regeln, vom Regulieren, Bestimmen und ja: letztlich Macht über andere Menschen bis in die intimsten Bereiche ausüben, handeln. Plötzlich scheint nichts mehr übrig von der vielgelobten Freiheit, die wir sogar in unserer Nationalhymne besingen. Ein Beispiel: die Corona-Krise. Aus der ersten Schutzverordnung, die nur aus wenigen Sätzen bestand, wurde schnell ein juristisch-bürokratisches Ungetüm von über 50 Seiten. Alles sollte darin geregelt sein – und trotzdem kam keine Neufassung um die Ecke, die nicht gleich von findigen Zeitgenossinnen und -genossen wieder auseinandergenommen und gebrandmarkt wurde.

Alle, ohne Unterschied, reden, schreiben und senden unaufhörlich auf die Menschen ein, um sie von ihrer jeweiligen Sicht zu überzeugen. Man will ja nur das Beste, indem man den Menschen vorschreibt, wie sie zu handeln, zu denken, zu leben haben… Dieser Effekt wiederholt sich stereotyp unter jeweils anderen Vorzeichen in einer galoppierenden Krisen-Welle: Ukraine, Energie, Klima, Wirtschaft …

Das Problem: Die Fähigkeit, selbstbestimmte, verantwortliche Entscheidungen zu treffen und entsprechend auch selbst zu handeln, schwindet zusehends. Wir ertrinken in einer Flut von Vorschriften, Gesetzen und Regelungen, die wir in früheren Zeiten einfach mit dem sprichwörtlichen „gesunden Menschenverstand“ geregelt hätten.

Welche Ausmaße diese Unselbstständigkeit, bisweilen Unfähigkeit im Denken mittlerweile angenommen hat, spüren etwa Verantwortliche für die Ausbildung junger Menschen aktuell beim Start in das neue Ausbildungsjahr. Grundwissen bei den wenigen Bewerbern um eine Ausbildungsstelle: kaum vorhanden. Grundfähigkeiten: überwiegend totale Fehlanzeige. Und so wundert es nicht, dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben, weil die Interessentinnen und Interessenten nur sehr unzureichend ausbildungsfähig sind.

In Österreich ist mir dazu ein Wort aufgefallen, das es bei uns in dieser Form (leider) nicht gibt: der „Hausverstand“. Das sind so die Grundfähigkeiten, die man halt als Mensch für’s alltägliche Leben braucht. Für den persönlichen Bereich wie kleinere Reparaturen zu wissen, wie man Bus und Bahn benutzt, wie man seine Wohnung sauber hält, wäscht… Und für den Bereich des allgemeinen Wissens und Abschätzen-Könnens: was mehr, was weniger wert ist, wie man die Mehrwertsteuer auf einen Netto-Preis rechnet, Gewichts- und Zahlenverhältnisse, wer gerade politisch in unserem Land und in Europa bestimmt, und, und, und…

Dieser erschreckende Schwund des „Hausverstandes“ – und das ist das Fatale – wird wieder kompensiert durch gutmeinende Menschen, die mit wieder neuen, scheinbar einfachen Regeln glauben, auch das wieder zurechtbiegen zu können. Mit nämlichen Folgen. Aber – hey Leute: Traut denn bei uns niemand irgendjemandem etwas zu? Ich glaube, das ist die eigentliche Krise, die über allem liegt. Zunehmend keiner traut dem oder der Anderen etwas zu. Manchmal zu Recht – oft genug aber auch zu Unrecht. Klar geht da auch mal etwas schief. Und ich glaube sogar, dass es gut tut, wenn etwas schief geht, vielleicht sogar richtig schief geht – denn wir sind keine perfekte Gesellschaft mit optimierten Maschinen, die immer nur perfekte Ergebnisse liefern. In vielen anderen Ländern machen sie uns vor, wie das gehen kann – vielleicht fahren wir deshalb so gerne in Urlaub dorthin, in den Süden Europas etwa.

Ich hoffe, dass viele Menschen aus diesen Ländern zurückkehren und ein Souvenir mitbringen: das gegenseitige Vertrauen und den Mut, nicht perfekt sein zu müssen. Und auf einmal ist Layla wieder frei und nicht eingekesselt in „Verbote“, an die sich eh keiner mehr hält.