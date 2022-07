Sexualdelikt in Korschenbroich : 23-jährige Frau in der Bahn belästigt

Korschenbroich In der S-Bahn 8 Richtung Düsseldorf wurde eine Mönchengladbacherin Opfer eines Sexualdelikts. Ein Unbekannter hatte sich vor ihr befriedigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der S-Bahnlinie 8 ist eine 23-jährige Mönchengladbacherin von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die junge Frau war nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 27. Juli, gegen 12.14 Uhr in Mönchengladbach in die S 8 in Fahrtrichtung Düsseldorf gestiegen. Sie setzte sich auf einen Platz in einer der Vierer-Sitzgruppen. Ein ihr unbekannter Mann setzte sich zunächst in die Sitzgruppe neben ihr, wechselte dann jedoch auf die Seite der Frau. Auf seinem Schoß hielt er eine Papiertüte mit der Aufschrift einer Fitnessmarke.