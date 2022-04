Kultur in Erkrath : Saisonfinale mit Kabarett, Comedy, Kindertheater

Erkrath Die Kultursaison in der Stadthalle an der Neanderstraße neigt sich dem Ende zu, aber zum Abschied wird für große und kleine Theater- und Kabarettfreunde noch einmal etwas geboten.

Gemäß den Vorgaben der Landesregierung hätten bei Kulturveranstaltungen in der Stadthalle an der Neanderstraße zuletzt maximal 420 Plätze belegt werden können. In der Regel wäre rund ein Drittel dieser Plätze leer geblieben. Nach den aktuellen Lockerungen dürften nun wieder alle 619 Plätze belegt werden. Das gilt auch schon für das Gastspiel von Kabarettist Jochen Malmsheimer am Freitag, 29. April, um 20 Uhr.

Karten dafür sind noch zu haben und können unter www.erkrath.de reserviert werden. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist für den Besuch der Stadthalle nicht mehr verpflichtend, wird aber weiterhin empfohlen. Darauf weisen Schilder am Eingang und im Foyer hin. Die Sanierung des Stadthallen-Entrees ist, wie ein Stadtsprecher informiert, übrigens für 2024 geplant. Im Sommer dieses Jahres fänden im Saal noch abschließende Sanierungsarbeiten am Hochwasser-geschädigten Parkettboden statt. Zum Ende der Kultursaison 2021/22 gibt es nach Jochen Malmsheimer mit „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ auch noch das Bühnenstück „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ von Comedian Johann König – kühl in der Analyse, warm in der Poesie, heißt es da. Zu sehen ist das Stück am Freitag, 13. Mai, um 20 Uhr. Die Veranstaltung ist so gut wie ausverkauft, es sind nur noch wenige Einzeltickets verfügbar. Fürs kleine Publikum steht am Montag, 26. Mai, das Kindertheaterstück „Ringa von Rattenau“ auf dem programm, eine Geschichte über Vorurteile, Selbstwert und die Notwendigkeit gegenseitigen Respekts. Das munterer Stück wird von Liedern, Musik und einem interaktiven Bühnenbild begleitet.