Handball : ME-Sport-Frauen erwarten LTV Wuppertal

Lena Tiedermann ist heute Abend mit ME-Sport im Einsatz. Foto: Achim Blazy (abz)

In der Verbandsliga-Nachholpartie sind die Mettmannerinne heute in der Außenseiterrolle. Doch sie spielen ohne Druck auf, weil der Klassenerhalt sicher ist.

Mettmann-Sport – LTV Wuppertal (Frauen). Am ursprünglichen Termin der Partie befanden sich die Handballerinnen von ME-Sport noch mitten im Abstiegskampf. Mit dem Rückzug des Neusser HV sowie Erfolgen gegen den TB Wülfrath II und Treudeutsch Lank haben die Mettmannerinnen die Weichen gestellt, um auch in der nächsten Saison in der Verbandsliga zu spielen.

Auch auf der Trainerbank gab es eine Veränderung. Roberto Corchia ist neuer Cheftrainer bei ME-Sport und wird das Team auch in der kommenden Saison trainieren. Entsprechend groß ist die Freude, dass das Saisonziel frühzeitig erreicht wurde und die letzten vier Meisterschaftsspiele genutzt werden können, um ganz befreit aufzuspielen. „Die letzten Spiele sehen wir bereits als Vorbereitung auf die neue Saison“, verrät Corchia, der viel ausprobieren und seine Spielerinnen so noch besser kennenlernen kann, zudem stellt er seinen Schützlingen für die vergangenen Wochen ein gutes Zeugnis aus: „Die Mädels haben gezeigt, dass wir auch gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion mithalten können. Also wollen wir die Partie gegen den LTV Wuppertal ebenfalls möglichst lange offenhalten.“

Nur drei Tabellenplätze, aber satte acht Pluspunkte trennen die Gastgeberinnen vom LTV, daher treten sie eher in der Rolle des Außenseiters an. Besonders die Kreise der überragenden Nadia Abu Rajab gilt es einzudämmen, um gegen die starken Wuppertalerinnen den nächsten Sieg einzufahren.