Neu in Hochdahl : Mode-Mobil soll Markt beleben

Welche Bluse soll es denn sein? Birgit Grüning (links) vom SKFM berät Kundin Ursula Rozyczka. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Das neue Markt-Auto des katholischen Sozialdienstes SKFM hat erstmals mit gebrauchter, gut erhaltener Kleidung für Damen und Kinder auf dem Sandheider Markt Station gemacht. Der Andrang war groß.

„Wir konnten dank einer Förderung der ‚Aktion Mensch‘ diesen Verkauf-Kleinlaster anschaffen und für unsere Zwecke umbauen, mit einer Umkleide und einem Verkaufstresen für die Kasse,“ freute sich am Montagmittag Berthold Santjer, der beim SKFM den Bereich „Beschäftigung und Qualifizierung“ verantwortet.

Bereits um 9 Uhr hatte das Team um Fachanleiterin Birgit Grüning die Verkaufszelte aufgestellt und damit begonnen, die Kleidung nach Größen geordnet auf die mobilen Kleiderstangen zu hängen. „Nachdem unser Ladenlokal nach dem Hochwasser-Schaden im vergangenen Sommer nicht mehr benutzbar war, haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, für die Menschen hier im Quartier mit unserem Angebot da zu sein. Da ist mir die Idee mit dem mobilen Markt-Stand gekommen,“ erzählt der Diplom-Sozialpädagoge. Sein Team habe diese Idee von Beginn an begeistert aufgenommen.

Info Montags und mittwochs vor Ort Mit „Einfach anziehend. Der mobile Secondhandladen“ hat der SKFM ein neues Projekt gestartet. Der Stand auf dem Sandheider Markt wird montags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr die Waren zu den Menschen bringen und den Platz beleben. Unterstützt wird das Ganze vom Verein „Sandheider Mark 4you“ und vom Quartiersmanagement Erkrath-Sandheide.

„Wir haben uns dazu entschlossen, nur Frauen- und Kinderkleidung in allen Größen anzubieten,“ berichtet Fachanleiterin Birgit Grüning, die schon die Leitung des ehemaligen Ladens innehatte. „Ich habe aber eine Kladde dabei, in der ich Kundenwünsche notiere. Beim nächsten Mal bringe ich das Gewünschte dann aus dem Lager in der Helena-Rubinstein-Straße mit. Das ist zum Glück gut gefüllt,“ freut Grüning sich über die Spendenbereitschaft der Erkrather Bevölkerung.

Vor allem (Hand-)Taschen wird das Team am heutigen Mittwoch dabeihaben, diese wurden bei der Premiere am Montag öfter nachgefragt. „Taschen und Schuhe können Frauen eben nie genug haben,“ sagt Birgit Grüning. Kundin Ursula Rozyczka war auf der Suche nach Blusen. Einige Teile hat sie sich bereits ausgesucht und durfte sie zuhause anprobieren. Wie so viele andere ist sie dem Team als Stammkundin bekannt, die nicht nur gern im Laden einkaufte, sondern auch oft Kleidung abgab. „Das ist hier am Stand leider nicht mehr möglich. Da bitten wir die Hochdahler, noch bis zum Herbst in unsere Zentrale am Wimmersberg zu kommen“, so die Bitte von Santjer und Grüning.