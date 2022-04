Kultur in Mönchengladbach : Kultur-Initiative feiert Schritt in Richtung Normalität

Kultur-Initiative feiert Schritt in Richtung Normalität

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Initiative Corinna soll Künstler in der Pandemie unterstützen. Das Benefizkonzert des Vereins war gut besucht. Ein Auftritt sorgte für einen besonderen Moment.

Lange waren Veranstaltungen wie diese nicht möglich. Die Pandemie ließ Konzerte nicht zu. „Umso mehr haben wir den vergangenen Sonntag genossen“, sagt Miriam Colonna von der Kulturinitiative Corinna. Von 11 bis 19 Uhr standen insgesamt zwölf Künstler auf der Bühne auf dem Sonnenhausplatz. Leer sei es beim Benefizkonzert nie gewesen, „der Platz war den ganzen Tag gut besucht“, sagt Colonna. Der Verein habe lange auf diesen Moment gewartet. Erst in der Pandemie ist er gegründet worden. Er soll Künstler unterstützen, die wegen Corona nicht mehr oder kaum noch arbeiten konnten. Das Konzert am 24. April war für die Zuschauenden kostenlos. „Wir wollen niedrigschwellige Angebote für alle Menschen schaffen“, sagt Colonna. Über die Website des Vereins könne man die Initiative finanziell unterstützen.

Für einen besonderen Moment habe die russische Clownsdarstellerin Antoschka gesorgt. Bei ihrer Darbietung holte sie als Zeichen des Friedens zwei ukrainische Sängerinnen auf die Bühne. Das Programm des Tages war vielfältig: Jazz, Rock, Comedy und Bratschenmusik fanden ihren Platz. Als Moderator führte Torsten Knippertz durch das Programm. „Es war so viel Bewegung in der gesamten Innenstadt. Gäste aus allen Schichten kamen bei uns vorbei“, so Colonna. Normalität sei noch nicht eingetreten. Aber das Konzert sei ein erster Schritt gewesen.