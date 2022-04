Musikalische Zeitreise in Wülfrath : Sixties zaubern pure Lebensfreude

Musikalische Zeitreise in Wülfrath

Das Duo Old Friends aus Wuppertal interpretiert Hits von Elvis, den Beatles oder auch den Rolling Stones auf ihren Akustik-Gitarren. Foto: Volker Liebig/Old Friends

Wülfrath Das Duo „Old Friends“ spielt am Freitagabend beim Awo-Kulturbistro bekannte Songs aus den 60ern. Sie interpretieren Hits von Elvis, den Beatles oder den Rolling Stones neu.

Die 60er-Jahre sind für Viele ein pures Lebensgefühl: wild und frei. Doch nicht nur jene, die die 60er selbst miterlebt haben, lieben das Sixties-Feeling. Auch jüngere Generationen entdecken die wilde Zeit dank der unvergesslichen Songs für sich immer wieder neu. Die nächste Gelegenheit, in diese Ära einzutauchen, bietet das Konzert der „Old Friends“ aus Wuppertal .

Das Musikduo ist am kommenden Freitag, 29. April, zu Gast im Kulturbistro der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Ab 19 Uhr spielen Georg Decker und Volker Lieb im großen Saal an der Schulstraße 13 ihr Programm „Die wilden 1960er-Jahre – Alte Hits, neu arrangiert.“ Mit ihren Interpretationen ermöglichen sie eine kleine Zeitreise zurück in die Zeit der Jugendrevolte. Um das stilechte Gefühl zu erzeugen, brauchen die beiden Musiker nicht viel: nur ihre Stimmen und ihre Akustik-Gitarren.