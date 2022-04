Beliebtes Ziel in Kaarst-Vorst : Der Tuppenhof startet in die neue Saison

Der Tuppenhof aus der Vogelperspektive. Bald stehen die Tore für Besucher wieder offen. Foto: Klaus Stevens

Vorst Mit dem traditionellen Tanz in den Mai beginnt am kommenden Samstag offiziell die neue Saison im Museum Tuppenhof in Vorst. Neben einer Sonderausstellung wird auch das Kabarettprogramm 3k* zu Gast sein.

Zwar war der Tuppenhof am 7. April schon eine Location bei der dritten „Komischen Nacht“, doch der offizielle Startschuss in die neue Saison fällt am kommenden Samstag. Dann wird die Band „In between“ traditionell mit einem Konzert nicht nur den Mai einläuten, sondern auch das Museum Tuppenhof offiziell eröffnen. Doch in den vergangenen Monaten haben sich die ehrenamtlichen Helfer des Tuppenhofs nicht auf die faule Haut gelegt, sondern sich wie so oft etwas Neues ausgedacht: „Wir haben einen Ticketshop plus einen Onlineshop. Da kann man die Dinge aus dem Museumsladen wie Hochzeitsteller oder Literatur bestellen“, erklärt Tuppenhof-Sprecher Klaus Stevens gegenüber unserer Redaktion. Karten für alle möglichen Veranstaltungen können Interessierte jetzt auch online bestellen – „selbst für das Haxenessen“, wie Geschäftsführer Jürgen Rau sagt.

Neben den Klassikern wie Lesungen, Literarischer Kaffeeklatsch oder die Veranstaltung „Dienstags auf dem Tuppenhof“ wird es in diesem Jahr wieder eine Sonderausstellung geben. „Wir zeigen in Kooperation mit dem Museumsnetzwerk alle zwei Jahre eine Ausstellung“, sagt Stevens. Die diesjährige Sonderausstellung, die von Kuratorin Britta Spieß betreut wird, steht unter dem Motto „Alles so schön grün hier“ und dreht sich rund um das Thema Garten. Gezeigt wird dabei, wie Kreisgartenbauinspektor Hans Adalbert Zippelius (1874 – 1954) in Kaarst einen Beispielgarten anlegte, wo er sein Wissen weitergab. Damals hatte der Staat wegen der Lebensmittelknappheit Fachleute in die Provinz geschickt, die Bauern mit modernen Anbaumethoden bekannt machen sollten. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Bedeutung von Gärten auf dem Land und dem Wirken von Zippelius im Rhein-Kreis Neuss. Vom 22. Mai bis zum 7. August ist die Sonderausstellung in der Tuppenhof-Scheune aufgebaut, der Eintritt ist frei. „Während dieser Zeit können keine anderen Veranstaltungen in der Scheune stattfinden“, erklärt Stevens.

Info Derzeit rund 60 Ehrenamtler im Einsatz Team Derzeit besteht die Mannschaft des Tuppenhofs aus rund 60 ehrenamtlichen Helfern, die in unterschiedliche Trupps wie Handwerker oder Archiv aufgeteilt sind. Öffnungszeiten Das Museum Tuppenhof hat vom 30. April bis zum 31. Oktober jeweils samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

So auch nicht das Sommerspecial des Kaarster Kabarett-Programms 3k*, das in diesem Jahr mit fünf Veranstaltungen wieder auf dem Tuppenhof zu Gast ist. Diese finden vom 23. Juni bis zum 2. Juli Open Air statt. Bei Regen können die Künstler definitiv auftreten, finden unter der neuen Remise ein trockenes Plätzen. „Wir haben durch die Ausstellung in der Scheune keinen Platz, die Veranstaltungen drinnen durchzuführen. Hoffentlich haben wir genau so viel Glück mit dem Wetter wie im letzten Jahr“, sagt Stevens. Im Oktober (21., 22., 23., 28., 29., 30.) ist der Theaterverein Kaarst mit der Inszenierung des Stücks „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist zu Gast auf dem Tuppenhof, Regie führt Wilhelm Schiefer. Vom 10. bis zum 11. Dezember soll dann endlich wieder der beliebte Adventsmarkt stattfinden – sofern die dann geltenden Corona-Bedingungen es zulassen. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die Kindergeburtstage, die auf dem Tuppenhof gefeiert werden können. Das Angebot gilt auch neben dem regulären Programm.