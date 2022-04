Alt-Erkrath : Polizei fahndet nach Diebin von EC-Karte

Erkrath Die bislang unbekannte Person, höchstwahrscheinlich eine Frau, soll einer 81-Jährigen im Oktober 2021 die Geldkarte gestohlen und damit 1000 Euro in der Sparkassenfiliale an der Bahnstraße abgehoben haben.

(RP) Auf Beschluss des Amtsgerichtes Wuppertal fahndet die Kreispolizeibehörde Mettmann aktuell nach einer bislang noch unbekannten Person, die bereits Anfang Oktober 2021 mit einer mutmaßlich entwendeten EC-Karte widerrechtlich 1 000 Euro von dem Konto einer 81-jährigen Erkratherin abgehoben hatte. Bereits am Montag, 4. Oktober 2021, nach morgendlichen Einkäufen in Alt-Erkrath, hatte die 81-Jährige festgestellt, dass zwischen 10.45 und 11.05 Uhr ihre braune, längliche Geldbörse mit etwa 50 Euro Bargeld, einer Versicherungs- sowie einer EC-Karte verschwunden war. Die EC-Karte wurde noch am selben Tag gesperrt. Doch nur einen Tag später stellte sich heraus, dass mit der verschwundenen EC-Karte bereits wenige Minuten nach dem festgestellten Verlust in einer Filiale der Sparkasse Düsseldorf an der Bahnstraße 1000 Euro abgehoben worden waren. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen ein, die bislang jedoch noch nicht zur Ergreifung der Täterin geführt haben.Die Bildern der örtlichen Überwachungskamera zeigen eine noch nicht identifizierte Person, bei der es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine junge Frau handelt. Die auffallend schlanke Person, die eine schwarze Umhängetasche mitführte, war bekleidet mit weißen Turnschuhen, einer Jeanshose, schwarzer Jacke und einer engen schwarzen Mütze auf dem Kopf. Das Gesicht war verdeckt durch eine weiße FFP2-Maske. Sachdienliche Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Erkrath unter Telefon 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.