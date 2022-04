Sonne, Sommer und Unbeschwertheit in Mettmann : Vorbereitungen für Freibadsaison laufen

Noch menschenleer: das Naturfreibad in Mettmann. F oto: Kreisstadt Mettmann Foto: Kreisstadt Mettmann

Mettmann Läuft alles glatt und die Wasserwerte sind okay, öffnet das Naturfreibad Mettmann Ende Mai. Und auch die Wasserwelt lädt bei entsprechenden Temperaturen in ihren Außenbereich ein.

An Tagen wie diesen sind die Temperaturen, auch wegen des strammen Windes, natürlich noch nicht so, dass schattenspendende Plätze oder Abkühlung im kühlen Nass händeringend gesucht wird. Damit aber in den Hitzemonaten alles für genau diese Ansprüche parat ist, laufen die Vorbereitungen für die Freibadsaison.

Frank Fitsch, der Betriebsleiter der Bäder, ist zuversichtlich: „Läuft alles nach Plan und das Wetter spielt mit, können wir das Naturfreibad Ende Mai eröffnen.“ Ein Riss in der Folie des Bades hat die Planungen von Frank Fitsch und seinem Team ein wenig zurückgeworfen. Grundwasser, das die Folie immer wieder aufschwemmt, hat einen Einlaufstutzen aus der Folie herausgerissen. „Mit Grundwasser haben wir aufgrund der Hanglage immer wieder Probleme“, sagt Betriebsleiter Fitsch.

Eigentlich hätte ein Spezialunternehmen die Folie schon verschweißt, doch wegen des Regens musste die Arbeit verschoben werden. Das Leck in der Folie befindet sich nicht irgendwo, es ist ausgerechnet an der tiefsten Stelle des Beckens. Und nicht nur dass, das Drumherum muss stimmen, denn „die Folie kann nur geschweißt werden, wenn alles trocken ist“.

Sobald dieser Schaden behoben ist, muss das Bad nach der bereits erfolgten Grundreinigung noch einmal vom Pollen- und Blütenstaub gesäubert werden. Erst dann lautet das Kommando: „Wasser marsch!“ Wie in der Vergangenheit wird es auch in dieser Saison eine Woche lang dauern, bis das Becken vollgelaufen ist.

Anschließend durchläuft das Wasser zwei Wochen lang die biologischen Filterbecken , Stichwort Geomatrix. Stimmt die Wasserqualität – hierzu werden von einem Fachlabor regelmäßig Wasserproben genommen – steht dem Badevergnügen am Stadtwaldstrand nichts mehr im Weg. Und auch das tut sich in Mettmann: Für den Besuch des Naturfreibades hat der Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt eine neue Entgeltordnung verabschiedet, die mit dem Start in die Freibadsaison 2022 gelten soll. Erwachsene sollen demnach künftig fünf Euro für einen Tag im Naturfreibad (bisher waren es vier Euro für die Einzelkarte) zahlen. Der Eintrittspreis für Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 16 Jahren, Schüler und Studenten mit Ausweis) bleibt unverändert: Der Preis für die Einzelkarte soll weiterhin 2,50 Euro betragen. Bei den Familienkarten gibt es nur noch zwei Kategorien: Zwei Erwachsene mit zwei oder mehr Kindern sollen für die Tageskarte 13,50 Euro (bisher: 11,50 Euro) und ein Erwachsener mit zwei oder mehr Kindern 8,50 Euro (bisher 7,50 Euro) zahlen. Die Zehnerkarte für Erwachsene kostet 45 Euro (bisher: 35 Euro), für Jugendliche bliebt der Preis unverändert bei 22,50 Euro. Der Abendtarif (ab 18 Uhr) für Erwachsene liegt bei 3,50 Euro, für Kinder und Jugendliche bei zwei Euro.

In der Nachbarstadt Wülfrath bleiben die Eintrittspreise wie gehabt. „Die letzte Erhöhung hatten wir 2019“, gibt dazu Dietmar Ruda zu Protokoll. Aber auch an der Wasserwelt tut sich etwas, die Liegewiese and er Sonnenterrasse wird gerade bearbeitet. dazu wurde ein Mähroboter angeschafft, der „einen richtig guten Job macht“, wie Dietmar Ruda weiß. Wo früher viel Moos und Gestrüpp wucherte, sorgt besagtes Helferlein nun für eine „dichte und feine Rasenfläche“, die den Liegekomfort erhöht. „Sobald es die Temperaturen zulassen, öffnen wir hier.“