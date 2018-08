Neandertalhalle Mettmann

Neandertalhalle in Mettmann : Neandertalhalle: Entscheidung 2018

Ungewohnter Blick von der Bühne in die Stadthalle, aufgenommen bei einer Informationsveranstaltung 2016. 400 Zuhörer waren da. Foto: Dietrich Janicki/Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Noch ist nicht entschieden, ob die Stadthalle denkmalwürdig ist oder nicht. Der Minister hat das letzte Wort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Zacharias

Im Herbst soll die Entscheidung fallen, ob die Neandertalhalle ein typisches Baudenkmal aus den 80er Jahren ist, oder nicht. Das Amt für Denkmalpflege in Pulheim hatte vor zwei Jahren festgestellt, dass die Stadthalle (erbaut 1982) sehr wohl denkmalwürdig sei und die Untere Denkmalbehörde angewiesen, die Neandertalhalle in die Denkmalliste einzutragen. Das Amt, das in der Stadtverwaltung Mettmann ansässig ist, hatte sich geweigert, dies zu tun. Das ist rechtlich möglich, dann aber fällt die Entscheidung auf die nächst höhere Ebene. Letztlich entscheidet der Bauminister des Landes als oberste Denkmalbehörde, ob ein Gebäude in die Denkmalliste eingetragen wird oder nicht.

Die Stadt hatte zunächst einen Fachgutachter beauftragt, die Argumente aus Pulheim zu entkräften. Das Gegengutachten wurde dem Ministerium präsentiert. „Der Minister“, sagt Fachbereichsleiter Kurt-Werner Geschorec, „ist unserem Gutachten inhaltlich gefolgt, vermisste aber klare Aussagen zur kunsthistorischen Seite der Stadthalle.“

Info Veranstaltungsräume als Alternativen Meinung: Eine Umfrage in Mettmann hat ergeben, dass die meisten Befragten gegen einen Abriss der Stadthalle sind. Alternativen: Das Golden „K“ eignet sich nur bedingt für große Veranstaltungen, ähnlich sieht es mit den Schulaulen KHG und HHG aus. Auch die Kulturvilla hat nur bedingte Kapazitäten.

Das veranlasste die Stadt wiederum, einen anerkannten Fachmann auf dem Gebiet der Denkmalpflege ins Boot zu holen, der erneut ein Gutachten erstellte. Diesmal ging es ausschließlich um architektonische und kunsthistorische Fragen. So hat der Experte festgestellt, dass die Halle nicht in einem Stück entworfen und gebaut worden sei, sondern dass die Vorstellungen der Politik in die Planungen eingeflossen seien. Auch handele es sich nicht um ein repräsentatives Gebäude, so der Experte, sondern es liege unter Straßenniveau und sei mit seiner grünen Fassade eher unscheinbar. „Nach Auskunft des Experten ist die Neandertalhalle doch nicht der große Entwurf, sondern eher ein Zweckbau, der bauliche Mängel aufweist. Von einer Barrierefreiheit kann jedenfalls keine Rede sein.“



Mettmann : Neandertalhalle wird zum Groschengrab

zurück

weiter

Sollte das Expertengespräch zwischen Stadt, Kreis, Denkmalbehörde und Minister ergeben, dass die Neandertalhalle nicht denkmalwürdig sei, dann könnte die Stadt handeln. Verwaltung und Politik müssten überlegen, wie es weiter geht - Sanierung oder Abriss?

Die Sanierungskosten belaufen sich nach neuen Schätzungen auf neun Millionen Euro. In das Gebäude müssen vier Millionen, in die Technik drei und in die Ausstattung eine Millionen Euro investiert werden. Das hat eine Expertise der Firma Symbios Ende vergangenen Jahres ergeben.