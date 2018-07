Team des 1. FCW hat noch viel Arbeit vor sich

Fußball : Wülfrather agieren im Test zu pomadig

Den Freistoß von Marco Laufmann parierte Sascha Weigel. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Die Bezirksliga-Fußballer des 1. FCW liefern im Duell gegen den A-Kreisligisten SV Hösel eine schwache Vorstellung.

Höhen und Tiefen erleben die Fußballer des 1. FC Wülfrath in der Vorbereitung. Jetzt handelten sich die Bezirksliga-Fußballer eine empfindliche Niederlage ein, denn im Testspiel unterlagen sie mit 1:4 – gegen den A-Kreisligisten SV Hösel. Das Ergebnis schmeckt Joachim Dünn natürlich nicht, gleichwohl stellt der FCW-Trainer nüchtern fest: „Vielleicht war das ein heilsamer Schock, der uns in den nächsten Wochen weiterbringt.“ Und fuhr dann in seiner sachlichen Analyse fort: „Wir haben drei Mal richtig gute Ergebnisse gegen Landesligisten geliefert – das ist kein Zufall. Wir haben aber auch zwei Mal gegen schwache Mannschaften schlecht gespielt – auch das ist kein Zufall.“ Der Grund für die deftige Niederlage gegen Hösel liegt für Dünn auf der Hand: „Wenn die Spieler 10 bis 20 Prozent weniger geben, nicht ihr ganzes Leistungsvermögen abrufen – dann kommt so etwas eben zustande.“

Von Beginn an ließen die Wülfrather im Test gegen den A-Kreisligisten die notwendige Konsequenz vermissen. Ins schnelle direkte Spiel bauten einige Akteure dagegen „Kunststücke“ ein. „Das hat sich kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit gerächt“, betont Dünn. Da schafften die Höseler den Ausgleich zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt und bekamen Aufwind.

So spielten sie 1. FC Wülfrath – SV Hösel 1:4 (1:1). 1. FCW: Weigel – Guxha, Ifrassen (46. Müller), Cyrys (46. Aliberti), Kizilarslan (46. Simic), Sreij, Kresse (69. Edling), Günes (46. Weber), Karakas (46. Gehse), Mangia (20. Lo Martire), Müller (46. Anastasiou). SV Hösel: von der Groeben (46. Bialdyga) – Heintzen, Gündüz, Schröder (56. Peuler), Esken, Kansy (56. Knoche), Richter (78. Spelter), Laufmann (56. Bongers), Oldörp (58. Höfig), Schröder (56. Woeste), Kunz (56. Westphal).

Die Führung durch Davide Lo Martire wog die Gastgeber vielleicht in Sicherheit. Der FCW eroberte zuvor den Ball im Mittelfeld. Nach zwei schnellen Pässen erzielte Lo Martire aus kurzer Distanz das 1:0 (25.). Danach vergab der FCW jedoch zwei gute Chancen. Erst jagte Lo Martire den Ball an den rechten Außenpfosten, statt ihn quer auf den besser postierten Marcin Müller zu legen. Dann zeigte sich aber auch Müller zu egoistisch. Statt den Ball auf Lo Martire zu spielen, versuchte es der 25-Jährige auf eigene Faust – und schob das Leder aus kurzer Distanz ins Seitenaus. In der Offensive fehlte der richtige Zug zum Tor, in der Defensive der Überblick. Einen Höseler Angriff, der über drei Stationen lief, vermochten die Wülfrather nicht entscheidend zu unterbinden. Torhüter Sascha Weigel parierte zwar den Schuss, doch die beiden Verteidiger, die zugegen waren, schafften es nicht, den Ball gedankenschnell aus der Gefahrenzone zu befördern. Statt dessen nahm Benedikt Schröder den Abpraller auf und glich zum 1:1 (44.) aus.



In der Folge wechselte Joachim Dünn neun Feldspieler aus. Dem Spielfluss war das sicherlich nicht förderlich, auf der anderen Seite betonte der FCW-Coach: „Jeder erhebt den Anspruch, im ersten Meisterschaftsspiel in der Startformation zu stehen.“ Den Qualitätsnachweis vermochten große Teile der Mannschaft jedoch auch in der zweiten Halbzeit nicht zu erbringen. Nach einer Ecke kam ein Höseler frei zum Kopfball, den Keeper Weigel nach außen abwehrte, doch Maximilian Esken setzte nach und vollendete von der Seite aus kurzer Distanz zur 2:1-Führung (63.) der Gäste. Als Florian Gehse nicht konsequent in den Zweikampf ging, nutzte Kevin Peuler die Gelegenheit zum 3:1 (78.). Kurz vor dem Abpfiff patzte dann auch noch Sascha Weigel, der bis dahin eine gute Partie geliefert hatte. Nun aber ließ der Torhüter einen abgefangenen Ball fallen. In „Ping-Pong-Art“ ging es danach im Strafraum hin und her, ehe Esken zum 4:1 (90.) einköpfte.