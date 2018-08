Mettmann: Parkhaus Königshof-Galerie wird umgebaut

Mettmann Für viele ist das Parkhaus der Königshof-Galerie ein Ärgernis. Wege und Buchten sind zu eng, bei der Einfahrt geht’s um Zentimeter. Jetzt soll es umgebaut werden. RP-Redakteurin Alexandra Rüttgen machte den Selbsttest.

Das Parkhaus der Königshof-Galerie ist bei den Mettmannern nicht gerade beliebt. Die Zufahrten und Wege im Parkhaus sind eng, die Parkbuchten ebenfalls. „Eine Katastrophe ist das“, schimpft Jürgen Woike, der gerade seinen Wagen abgestellt hat. „Die Fahrbahnen sind viel zu schmal. Da kommen keine zwei Autos aneinander vorbei. Und in die Zufahrten muss man rechtwinklig einfahren.“ Was er meint, merke ich, als ich mit meinem Kombi zu den höher gelegenen Parkdecks hinauf fahre. Immer wieder muss ich auf den Rampen anhalten und wieder anfahren, weil entgegenkommende Autos meine Bahn schneiden.

Christof Glatzel weiß um das Problem. Er will die Galerie und das Parkhaus im Auftrag des Galerie-Eigentümers ILG attraktiver gestalten. Der Bauherr des gerade mal fünf Jahre alten Einkaufszentrums habe „Murks gebaut, in vielerlei Hinsicht“, urteilt er. Dazu gehört auch die Einfahrt zum Parkhaus. Sie sei „eines der vordringlichsten Themen“, das geändert werden müsse. Heute, Dienstag, soll es losgehen: Durch einen Erweiterungsbau zur Talstraße sollen zwei zusätzliche Rampen erstellt werden, um künftig den aufwärts- vom abwärts fahrenden Verkehr zu trennen.

Außerdem werden zwei zusätzliche Aufzüge zwischen den Parkhausebenen gebaut, um alle Ebenen bequem auch mit dem Einkaufswagen erreichen zu können. So genannte Einkaufswagenrückführstationen wird es direkt neben den Eingängen geben. Mehr Licht soll in dem Parkhaus die Orientierung erleichtern und die Aufenthaltsqualität verbessern, denn „eine Willkommenskultur fehlt völlig“, sagt Glatzel. Freundlicher, heller und leichter zu befahren, so muss das Parkhaus der Königshof-Galerie künftig sein.

Voraussichtlich eine Woche lang sollen die Umbauarbeiten dauern. So lange bleibt die Zufahrt Talstraße zur Königshof-Galerie gesperrt. Schilder weisen darauf hin. Viele Nutzer sind nun gespannt, was passiert: „Die Parkbuchten sind etwas eng“, sagt Inghong Yo, als er seinen Wagen belädt. „Es würde ja gehen, wenn sich jeder an die Markierungen halten würde. Aber sie sehen ja selbst“, sagt er und deutet auf einen Smart, der auf der Begrenzungslinie seiner Parkbucht steht. Der Stellplatz links daneben ist damit blockiert. Inghong Yo tritt beiseite. Eine Frau will mit ihrem Wagen in die Parklücke neben seinem Wagen fahren und rangiert vor und zurück. Inghong Yo hilft ihr mit Handzeichen dabei. Glück gehabt: Mein Auto hat übrigens keine Kitsche abbekommen.