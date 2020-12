Unfall in Mettmann : Fußgänger nach Kollision mit Auto schwer verletzt

An der Berliner Straße in Mettmann kam es zu einer Kollision. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mettmann Ohne auf die Situation um sich herum zu achten, überquerte ein 75-jähriger Fußgänger die Fahrbahn. Das geschah so spontan, dass eine 88-jährige Autofahrerin ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte.

Am Donnerstagmittag, 10. Dezember, kam es gegen 12.20 Uhr auf der Berliner Straße in Mettmann zu einem Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden, als ein Fußgänger die Fahrbahn überquerte und dabei von einem PKW erfasst wurde. Nach eigenen Angaben des 75-jährigen Fußgängers, so berichten es die Polizeibeamten, hatte der Mettmanner den blauen Audi A4 einer 88-jährigen Mettmannerin nicht gesehen, als er sich entschloss, die Fahrbahn in Richtung Magdeburger Straße zu überqueren. Die Audi-Fahrerin, die die Berliner Straße in Fahrtrichtung Nordstraße befuhr, konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig komplett zum Stillstand bringen, als der 75-Jährige, von der Mittelinsel der Straße kommend, die Fahrbahn betrat.