Wirtschaft in Mettmann : Benz-Niederlassung schließt bald

Wirtschaft in Mettmann

Die Auto-Niederlassung an Düsseldorfer Straße schließt zum Jahresende. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Zum Jahresende gibt die Firma das Geschäft an der Düsseldorfer Straße zur Willetstraße auf. Mercedes-Autokunden werden zukünftig in Hilden oder Düsseldorf betreut. Zu den Gründen der Geschäftsaufgabe äußerte sich das Unternehmen nicht.

Am 31. Dezember dieses Jahres schießt die Mettmanner Niederlassung von Mercedes-Benz Rhein-Ruhr. Obwohl bereits jetzt der Anschein von außen erweckt wird, dass in der architektonisch interessanten Niederlassung an der Ecke Düsseldorfer Straße zur Willetstraße keine Geschäftstätigkeit mehr zu verzeichnen sei, macht Unternehmensmitarbeiterin Ruth Büchner deutlich, dass bis Ende Dezember besagte Niederlassung weiterhin für die Kunden zur Verfügung stehe. Die Schließung sei eine unternehmerische Entscheidung, die „von ganz oben“ getroffen wurde und die sie nicht weiter kommentieren möchte.