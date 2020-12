Kunst- und Musikprojekt : Kinder malen am „Seerosenteich“

Im Montessori-Kindergarten gibt es regelmäßig Kreativ-Projekte. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Mettmann Bei der Kunstwoche des Montessori-Kindergartens will Leiterin Nicole Stegmann die Kreativität der Kinder wecken – und ihnen künstlerisches Sachwissen vermitteln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Ich möchte die Tür zur besonderen Welt der Musik und der Kunst öffnen und den Kindern Zugang zu einem Bereich verschaffen, den sie sonst vielleicht gar nicht kennenlernen würden“, beschreibt die Leiterin des Montessori-Kindergartens Mettman, Nicole Stegmann, eine „Herzensangelegenheit“. Durch die coronabedingte Schließung im Frühjahr fanden nun zwei Projekte im Herbst für die Kinder im Alter von vier und fünf Jahren statt.

So wandelten in der Kunstwoche elf Kinder auf den Pfaden des französischen Impressionisten Claude Monet, der vorrangig sein Haus und seinen Garten malte. Berühmt sind die Bilder seines Seerosenteichs. „Wir fangen ganz vorne an“, sagt Nicole Stegmann. „Und fragen uns: Was ist Kunst? Wann ist man ein Maler? Was braucht ein Maler? Wie arbeitet ein Maler? Zum Einstieg wurden die Fachbegriffe geklärt: von Atelier über Palette und Staffelei bis zur Leinwand. Außerdem wurde über Persönliches des berühmten Malers debattiert.

Teil des Projektes war ein Ausflug zu dem „Seerosenteich“ am Goldberg in Mettmann. Dort malten die Kinder gemeinsam eigene Bilder. Vorgabe war es, genau wie ein Maler die gesamte Leinwand zu bemalen und dem Bild auch einen Hintergrund zu geben. Sprichwörtlich stolz wie Oskar sind die Kleinen auf ihre Ergebnisse, die normalerweise am Ende der Projektwoche per Vernissage präsentiert werden – diesmal im Kinderrestaurant.

„Mit dem Kunst- und Musikprojekt möchte ich die Kreativität der Kinder wecken und das Selbstbewusstsein stärken“, sagt Nicole Stegmann. „Sie sollen die Kunst positiv verknüpfen und möglichst in der Zukunft davon profitieren. In ihren Bildern verleihen die Kinder ihrer eigenen Persönlichkeit Ausdruck. Sie haben die Möglichkeit, sich und ihre Talente zu entwickeln, ihre eigenen Begabungen zu entfalten und Selbstbewusstsein zu erlangen.“

Ein ähnliches Kreativ-Projekt drehte sich um den russischen Komponisten Sergei Prokofjew und sein berühmtes Werk „Peter und der Wolf“, einer märchenhaft-fantasievoll ausgeschmückten Prosaerzählung, in der die Naturgesetze aufgehoben sind und das Wunder vorherrscht. Tiere, Pflanzen und Gegenstände aller Art sprechen mit den Menschen auf einer Ebene. „Das Ende eines Märchens ist immer positiv und von ausgleichender Gerechtigkeit“, erzählt Nicole Stegmann.

In der musikalischen Gestaltung von „Peter und der Wolf“ hat jeder Protagonist ein eigenes Instrument als Stimme und eine eigene Melodie. Die Kinder lernen auf eine ganzheitliche Weise die einzelnen Instrumente und Melodien kennen. Angefangen bei: Welche Instrumente gibt es? Welche kennen die Kinder vielleicht sogar schon? Was ist ein Komponist? Was ist eine Oper? Wer ist dieser Sergei Prokofjew? Wie hat er gelebt? Hatte er eine Familie?

Gemeinsam wurde eine Projektmappe angelegt, in der die Kinder unter anderem allgemeines Sachwissen über Musik und Märchen gesammelt haben. Das Orchester wurde vorgestellt und über die Instrumente gesprochen. Auch eine echte Geige konnte angefasst und ausprobiert werden. Es gab auch einen kleinen Test. Welches Instrument gehört zu welchem Protagonisten?

„Ich habe immer einen groben roten Faden für meine Projektwochen und lasse dann aber auch gerne die Kinder entscheiden, welche Themen wir vertiefen und welche wir vielleicht nur kurz streifen“, sagt Nicole Stegmann. „Wir hören die Geschichte an und arbeiten uns durch das musikalische Bilderbuch von Marko Simsa.“ Simsa ist ein österreichischer Musiker, der klassische Musik für Kinder zugänglich machen will.