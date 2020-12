Kita-Leiterin in Mettmann : Ulrike Leineweber ist nun Rentnerin

Mettmann Nach 42 Dienstjahren wurde die Kita-Leiterin an ihrer wirkungsstätte Rheinstraße nun verabschiedet. Die 64-Jährige freut sich erst einmal auf ihren neuen Lebensabschnitt, auf mehr Zeit fürs Reiten und Laufen, auf mehr Zeit für die Familie und die Spaziergänge mit ihrem Hund sowie auf entspannte Urlaubstage in ihrer zweiten Heimat, dem Berchtesgadener Land.

„Eigentlich wollte ich keine Abschiedsfeier. Das ist immer so emotional“, meinte Ulrike Leineweber, um aber am Ende des kleinen Festes festzustellen, dass sie „da doch ganz gut durchgekommen“ sei und sich „riesig darüber gefreut“ habe.

In 42 Jahren als Erzieherin hat Ursula Leineweber Generationen von Kindern betreut und auf ihre Schulzeit vorbereitet. Wie viele Mädchen und Jungen es in den vielen Jahren waren, kann sie nicht sagen. „3000, 4000? Ich weiß es wirklich nicht“, sagt sie.

Dass Eltern, die sie als Kind in der Kita hatte, später ihr eigenes Kind bei ihr anmeldeten, hat sie immer wieder erlebt. Und wenn die gebürtige Mettmannerin in der Stadt unterwegs ist, wird sie immer mal wieder von Menschen angesprochen. „Von ehemaligen Kita-Kindern, die mich dann immer fragen, ob ich sie nicht mehr erkennen würde. Da habe ich nach so vielen Jahren aber doch schon einige Schwierigkeiten“, sagt sie und lacht. In einem Düsseldorfer Krankenhaus wurde sie vor Jahren sogar von einem Arzt behandelt, der sie auch als seine Erzieherin wiedererkannte und sie darauf hin auch ansprach.

Im Laufe ihrer 42 Jahre hat sich in den Kitas viel bewegt und verändert. „Früher kamen die meisten Kinder bis Mittag und wurden dann abgeholt. Einige wenige kamen nachmittags noch mal. Heute sind die meisten Kinder bis 16 oder 16.30 Uhr in der Einrichtung. Die Arbeit ist im Vergleich zu früher schon anstrengender geworden“, resümmiert Ulrike Leineweber. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie zunächst im städtischen Kindergarten Eschenkämpchenweg in Metzkausen und in der Kita Händelstraße in Mettmann-Süd. Vor 21 Jahren wechselte sie dann an die Rheinstraße, wo sie seitdem die Leitung hatte.