Unfall in Eschweiler : 19-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Unfall in Eschweiler

Eschweiler Dunkelheit und Schneeregen könnten bei einem Unfall in Eschweiler eine Rolle gespielt haben. Eine junge Frau erleitt schwere Verletzungen.

Auf der Eschweiler Pumpe erlitt am Sonntagabend eine Fußgängerin schwere Verletzungen. Den Angaben der Polizei Aachen zufolge war gegen 19.10 Uhr eine 76-jährige Eschweilerin mit ihrem Pkw auf der Pumpe in Richtung Eschweiler unterwegs. Als sie sich etwa in Höhe der Barbarastraße befand, versuchte eine 19-Jährige die Straße von links nach rechts zu überqueren