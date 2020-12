Kostenpflichtiger Inhalt: Heinrich-Heine-Gymnasium in Mettmann : iPad-Klassen ab Schuljahr 2021/22

Joy Charlotte und Emilia (beide elf Jahre) freuen sich, dass die Digitalisierung des Heinrich-Heine-Gymnasiums weitergeht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Am Heinrich-Heine-Gymnasium in Metzkausen sollen ab dem Schuljahr 2021/22 so genannte iPad-Klassen an den Start gehen. Damit die Schüler technisch ausgerüstet sind, springt immer wieder der Förderverein mit Finanzspritzen ein.