Ausbildung in der Alten- und Gesundheitspflege : Land fördert Pflegeschule des EVK

Ausbildung in der Alten- und Gesundheitspflege

Mit der Förderung vom Land sollen die Ausbildungsplätze am EVK ausgebaut werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Mit rund 1,4 Millionen Euro soll insbesondere der Ausbau der Pflegeschule unterstützt werden. Bis zu 70 neue Ausbildungsplätze sollen entstehen.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert den Ausbau der Ausbildungsplätze in der Pflege in diesem Jahr mit über 99 Millionen Euro. Wie Martin Sträßer und Christian Untrieser, beide Mitglieder des NRW-Landtags, mitteilen, gehen davon 1,428 Millionen Euro an das Evangelische Krankenhaus Mettmann.