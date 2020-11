Es gibt Produkte aus der Region : Weihnachtsladen öffnet im Neandertal

Azubine Lisa-Lee Schöpgens hat mitgearbeitet am Laden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath/Mettmann Geöffnet ist der Laden mit Leckereien und Dekorativem in den Räumen des Cafés mit der Adresse Neandertal Nr. 1 am 5. und 6. sowie am 12. und 13. Dezember jeweils von 11 bis 17 Uhr.

