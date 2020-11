Kirche in Mettmann : Virtuelle Kreissynode will Jugendliche ansprechen

Mettmann Video-Meeting statt gewöhnliche Versammlung: Die Kreissynode des Kirchenkreises tagt am 14. November online. Digitalisierung wird dabei ein wichtiges Thema sein – auch um junge Menschen anzusprechen.

Per Briefwahl sollen im Nachgang zur Kreissynode Superintendent, Scriba und Synodalälteste gewählt werden. Die Kandidaten stellen sich per Videoclip und Steckbrief auf der Homepage des Kirchenkreises via www.liebergott.de vor. Und vor allem soll debattiert werden, wie Kirche in Zeiten der Pandemie für die Menschen da sein kann. Wovon wollen wir uns nach der Corona-Zeit möglichst verabschieden? Was soll über die Corona-Zeit hinaus bewahrt werden? Was kann mit anderen Kirchengemeinden weiterentwickelt werden? Wohin sollen wir gehen – all das sind wesentliche Fragen.