Fußball : „Ein Sportplatz ist kein rechtsfreier Raum“

Kreis Mettmann Der Vorsitzende des Fußballkreises Düsseldorf spricht über die Corona-Pandemie und die Zunahme körperlicher Attacken im Amateurfußball.

Biermann Für den Amateurfußball ist die Zwangspause eine Katastrophe, unabhängig davon, dass sie bei diesen Zahlen notwendig ist. Der Lockdown soll am 30. November enden und da können wir nicht sagen, am 1. Dezember wird gespielt. Man muss den Vereinen zunächst die Gelegenheit geben zu trainieren. Da ist nicht mehr viel Luft bis zum Jahresende. Wir bekommen noch zwei oder drei Spieltage hin, es sei denn, wir machen englische Wochen. Und da spielt dann ja auch noch der liebe Wettergott im Hintergrund mit – und das Coronavirus wird nicht weg sein. Gerade in der Oberliga gibt es noch eine ganze Reihe von Nachholspielen. Ob die Entscheidung für eine 23er-Gruppe richtig oder falsch war, ist egal – da müssen wir jetzt durch.

Biermann Seit Beginn der Saison habe ich die Spieler deutlich aggressiver erlebt. Die Leute sind reizbarer, dadurch knallt es häufiger – das ist einfach so, das kann man nicht wegdiskutieren. Ich bin seit vielen Jahren im Fußball tätig, hatte viel mit Gewaltdelikten zu tun, in dieser Häufung habe ich das aber noch nicht erlebt. Das ist einfach sensationell, was da abgeht – nicht nur im Kreis Düsseldorf, sondern auch auf Verbandsebene.

Biermann Das Gewaltverhalten hat sich verändert, es geht querbeet: Spieler gegen Spieler, Zuschauer gegen Spieler, Trainer gegen Spieler. Die Schiedsrichter sind dabei noch ganz gut weggekommen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die Leute glauben, wenn sie durch das Eingangstor auf die Sportanlage gehen, begeben sie sich in einen rechtsfreien Raum: Da kann ich tun, was ich will. Oft gibt es nur ein paar Spiele Sperre oder eine Geld­strafe, das ist das große Problem, dem müssen wir entgegenwirken. Der Statistik nach hatten wir an den ersten fünf Spieltagen in unseren Kreisligen fast 1000 persönliche Strafen. Es gab bereits 60 Feldverweise – Gelb-Rot oder Rot – und fünf Spielabbrüche. Das hatten wir in den Jahren zuvor über die ganze Saison. Momentan sind das Zustände wie im Wilden Westen. Viele Dinge passieren aus der Emotion heraus, das kann immer sein. Jetzt geht es aber weiter und Gewalt spielt eine Rolle. Für den Abbau von Aggressionen reicht offenbar das Spiel allein nicht mehr. Wenn einer am Boden liegt, wird noch draufgetreten – das ist nicht nur einmal passiert. Es gab auch einen Vorfall, bei dem ein Zuschauer, eine Bierflasche zerschlagen hat und damit auf Spieler zuging.