Versorgungssituation in der Pandemie : Den Tafeln gehen die Helfer aus

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Es gibt Engpässe bei der Abholung von Lebensmitteln aus Supermärkten. Pandemie-bedingt musste für viele neue Hygienestandards Geld investiert werden. Und mit bangem Blick wird auf den Winter geschaut.

Mehr Bedürftige, weniger Lebensmittel spender und weniger Helfer: Die Tafeln stehen vor großen Herausforderungen. In Mettmann schluckt die Pandemie Helfer, wie Gisela-Fleter berichtet. „Viele Ehrenamtler können zurzeit nicht aktiv sein“, berichtet sie über das Fehlen von Älteren oder Risikopatienten an der Ausgabe. Aber auch die Fahrer-Teams werden derzeit neu bestückt, „da helfen Studenten oder Bufdis aus“, erklärt Mettmanns Tafel-Chefin. Weil aber die Pandemie-Auflagen „strikt eingehalten“ werden und auf die „Gesundheit aller ganz besonders geachtet“ wird, ist die derzeitige Anzahl an Helfern gering. „Wir sind stark unterbesetzt.“

Lage Laut Dachverband hat die Zahl der Bedürftigen in den vergangenen Monaten zugenommen – durch Menschen, die ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit sind und jetzt weniger Geld zur Verfügung haben. Gleichzeitig fehlte es vielerorts an Helfern, da rund 90 Prozent der Helfer ältere und vorerkrankte Personen sind.

Bei der Tafel in Erkrath hat sich die Situation nach der Schließung im Frühjahr und dem Ausfall einiger ehrenamtlicher Mitarbeiter wieder halbwegs normalisiert. „Wir haben das Angebot vom NRW-Gesundheitsministerium in Anspruch genommen“, berichtet Jürgen Mann, Vorsitzender des Erkrather Tafel-Vereins. „Dadurch konnten wir unseren Betrieb mit Spuckschutzscheiben, Abstandshaltern und Desinfektionsmittel Corona-gerecht ausstatten.“ Durch diese finanzielle Unterstützung und gleichbleibende Spenden der Lebensmittelmärkte gebe es derzeit keine Engpässe in Erkrath. Mehr Zulauf durch Corona verzeichnet die Organisation ebenfalls nicht – im Gegenteil. „Wir haben sogar ein kleines Minus bei unseren Kunden festgestellt“, sagt Mann. Das habe jedoch nichts mit der Corona-Pandemie zu tun, sondern mit dem neuen Standort der Lebensmittel-Ausgabe in Alt-Erkrath. „Die meisten unserer Kunden kommen aus Hochdahl, für einige von ihnen ist der Weg zu weit.“ Zählte die Tafel bis zu dem Umzug zwischen 1000 bis 1100 Personen, die sie mit Lebensmitteln versorgt, sind es laut Mann jetzt rund 100 weniger. Die Tafel war im Sommer 2019 aus dem Realschulgebäude Schmiedestraße ausgezogen, weil die Räumlichkeiten für die abgebrannte Grundschule Sandheide benötigt wurden.