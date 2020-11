Bürgerschaftliches Engagement in Mettmann : Corona-Pandemie bremst den Bürgerbus aus

Bürgerschaftliches Engagement in Mettmann

(RP/von) Das Angebot sollte im Herbst starten, der Zuwendungsbescheid für die Busbeschaffung liegt seit dem Frühjahr vor. Doch das Risiko ist zu groß: Fahrgäste und Fahrer gehören größtenteils zur Risikogruppe.

Alles schien wie am Schnürchen zu klappen, denn auch mehr als 40 Fahrerinteressenten wurden bereits für das Projekt gewonnen, mehrere Informationsveranstaltungen in der Stadt durchgeführt, „die Resonanz in der Öffentlichkeit war äußerst erfreulich“, wie Geschäftsführer Klaus Bartel berichtet. Auf der To-do-Liste stand eigentlich nur noch ein Posten: Ein entsprechender Zuschuss vom Land NRW sollte abgewartet werden, damit der Bus bestellt werden kann. „Im Herbst 2020 sollte es dann losgehen“, erinnert sich Klaus Bartel. Doch dann kam die Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen.