Explosion in Mettmann : Verpuffung in Einfamilienhaus

Verpuffung in Einfamilienhaus

Explosion in Mettmann

Wegen einer Verpuffung mit Folgebrand war die Feuerwehr Montagmorgen in die Siedlung Röttgen ausgerückt. Foto: Feuerwehr Mettmann

Mettmann Mit 52 Kräften und 18 Fahrzeugen waren Feuerwehr und Rettungsdienst Mettmann am frühen Montagmorgen des 9. November in der Siedlung Röttgen im Einsatz. Unter dem Stichwort „Explosion“ waren sie alarmiert worden.

Gegen 3.37 Uhr am frühen Montagmorgen des 9. November wurde die Feuerwehr Mettmann mit dem Einsatzstichwort „Explosion" zu einem Einfamilienhaus in der Siedlung Röttgen alarmiert. Wie die Feuerwehr berichtet, war es im Keller des Einfamilienhauses zu einer so genannten Verpuffung mit Folgebrand gekommen.