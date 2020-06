Stimmungsbild im Mettmanner Einzelhandel : Handel zählt wieder mehr Kunden

Mettmann Von Normalität sind Mettmanns Kaufleute noch weit entfernt. Die Maskenpflicht bremst die Einkaufslust, doch viele Stammkunden melden sich zurück und die Umsätze wachsen langsam. Ein Stimmungsbild.

Wenn Melanie Knappkötter auf die vergangenen Wochen zurückblickt, ist sie froh, dass in ihrem Modegeschäft „Hauteville“ an der Oberstraße endlich wieder so etwas wie Normalität eingekehrt ist. „Ich mache ja alles mit, aber meinen Laden so lange schließen zu müssen, das möchte ich nicht noch einmal erleben“, erzählt die Geschäftsfrau. Seit dem 20. April hat sie wieder ihre Türen geöffnet, und mittlerweile trauen sich auch ihre Stammkunden zurück ins Geschäft. Auf besondere Rabatt-Aktionen oder Sonderangebote will Knappkötter jedoch erst einmal verzichten: „Dann würde es zu voll werden, es dürfen ja nicht so viele Kunden gleichzeitig ins Geschäft.“