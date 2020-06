„Pflücken erlaubt!“ anstelle von „betreten verboten“ : Mettmann auf Weg zur essbaren Stadt

Mettmann Das Bürgerforum hatte vor Jahren versucht, das Projekt „Essbare Stadt“ zu verwirklichen. Der jetzt gestellte Antrag der Grünen zum gleichen Projekt ist im Haupt- und Finanzausschuss in den zuständigen Fachausschuss verwiesen worden.

„Eine wunderbare Idee, die wir akribisch ausgearbeitet hatten“, erinnert sich Ilona Bungert-Dellit an das Konzept – einst vom Bürgerforum initiiert. Über etwa zwölf Monate hatten sie und die Mitstreiter des damaligen Bürgerforums das zarte Pflänzchen gehegt und gepflegt. „Wir hatten ein fertiges Konzept erarbeitet und die Parteien um Unterstützung gebeten.“ Aus der Verwaltung waren Mitarbeiter wie Kurt Werner Geschorec angetan, letztlich sei aber alles an der Politik gescheitert. Nicht wegen der Grünen, die waren natürlich mit im Boot, wie Ilona Bungert-Dellit sagt. „2016 haben wir das Konzept zur ‚Essbaren Stadt’ dann endgültig begraben.“

Ein Streitpunkt unter vielen war der Standort. Die so genannte Chinesische Treppe stand schon damals als Anbaufläche für Obst zur Diskussion. „Mit Geschäften in der Umgebung hatten wir darüber gesprochen, wie sie uns bei der Bewässerung unterstützen“, erinnert sich die Ex-Vorsitzende des Bürgerforums. „Damals war die Stimmung in der Stadt nicht gerade gut. Mit der Idee wollten wir auch das Wir-Gefühl stärken“, generationsübergreifend, und einen Übergang von der damals neuen Königshof Galerie zum alten Mettmann in die Oberstadt schaffen. Eine Kindergarteneinrichtung in der Nähe etwa hatte ebenfalls Unterstützung als Gießer zugesagt.