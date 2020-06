Landwirtschaft in Mettmann : RP-Leser nimmt Mohn ins Bild

Mettmann Wer einen Spaziergang durch die Felder rund um Mettmann macht, der freut sich derzeit an der bunten Blütenpracht von Mohn- und Kornblumen: Zum Insektenschutz haben die Landwirte in der Region mehrere hundert Kilometer Blühstreifen angelegt.

(arue) Blühender Mohn am Rande eines Rapsfeldes oberhalb des Altenheims Neandertal nahe Südring in Mettmann: Auch Kamille und vereinzelt sogar Kornblumen findet der Spaziergänger dort. „Dank gebührt dem Landwirt, der hier offensichtlich nicht mit der chemischen Keule gearbeitet hat“, schreibt RP-Leser Bernhard Stoll an unsere Redaktion, der auch das Foto der knallroten Mohnblüten machte. Tatsächlich sind diese Blühstreifen bewusst angelegt, da sie von der Europäischen Union gefördert sind, klärt Kreislandwirt Martin Dahlmann auf: „Wir haben im Kreis Mettmann mehrere hundert Kilometer an Blühstreifen“, schätzt er. Die Landwirte bitten darum, die Blumen nicht zu pflücken, denn Vertreter der EU überprüfen auch im Kreis Mettmann, ob die Landwirte ihrem Versprechen nachkommen, Blühstreifen anzulegen. Und so sollten diese buchstäblichen „Augenweiden“ einfach stehen gelassen werden, so dass sich jedermann an ihnen freuen kann.