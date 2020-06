Verkehr in Mettmann : Polizei zieht maroden Laster aus dem Verkehr

Mettmann Ausgerechnet vor dem Sitz der Kreispolizeibehörde hielt ein Kradfahrer der Polizei den Lieferwagen an der Düsseldorfer Straße an. Schon bei bloßem Hinsehen war klar, dass der Fiat Ducato nicht mehr fahrtüchtig ist.

(arue) Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann hat am Freitag, 12. Juni, einen völlig maroden Transporter aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle waren gleich 28 zum Teil gravierende Mängel aufgetreten. Der 17 Jahre alte Fiat Ducato war einem Kradfahrer der Polizei gleich gegenüber der Wache aufgefallen. Schon beim ersten Hinschauen stellte er großflächige Durchrostungen, abgefahrene Reifen sowie einen Komplettausfall der Feststellbremse fest – und das, obwohl die nagelneue TÜV-Plakette eine erst im Mai dieses Jahres bestandene Hauptuntersuchung vorgab. Ein Sachverständiger, der den Wagen unter die Lupe nahm, legte den Transporter still. Das TÜV-Siegel ist gefälscht. Die Polizei leitete gegen die 29-jährige Halterin mit Wohnsitz in Mettmann ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung an. Dem 35-jährigen Fahrer, ebenfalls ein Mettmanner, drohen wie ihr hohe Bußgelder und Punkte im Zentralregister.