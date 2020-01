Original an Mettmanner Gymnasium : Der „Horstmeister“ bleibt der Schule treu

Mettmann Eigentlich müsste Horst Reusch seine Rente genießen. Doch der ehemalige Hausmeister des HHG will aktiv bleiben.

Hanno Grannemann, Schulleiter des HHG, nickt bestätigend: „Horst kommt noch immer jeden Schultag ins Sekretariat und schenkt den Damen und mir Bonbons. Wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden“, sagt er schmunzelnd und fügt hinzu: „Ich kann mich noch genau an unsere erste Begegnung erinnern. Als ich in den Ferien vor meinem Start als Stellvertretender Direktor in das Sekretariat kam, lächelten mir zwei Damen freundlich entgegen. Der Herr, der neben ihnen stand, blickte streng drein und sagte: ‚Wir fangen hier pünktlich um acht Uhr an.‘ Da war von Anfang an klar, wer hier der Chef ist,“ sagt er lachend und deutet bestätigend auf das T-Shirt.