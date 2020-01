Nächste Aktion im Mai : Mettmann fordert zum „Stadtradeln“ auf

An der klimafreundlichen Aktion beteiligen sich auch in Mettmann immer mehr Bürger. RP-Archivfoto: Achim Blazy. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Die Aktion läuft vom 10. bis 31. Mai. Die Stadt hofft auf ähnlich gute Resonanz wie im vergangenen Jahr.

(arue) Zum dritten Mal wird die Kreisstadt Mettmann vom 10. bis 31. Mai am „Stadtradeln“, einer bundesweiten Kampagne des Klimabündnisses, teilnehmen. Das kündigt jetzt die Stadtverwaltung an. Die Aktion wird wie in den vergangenen Jahren im Kreis Mettmann mit einer Sternfahrt eröffnet, zu der Touren für unterschiedliche Leistungsklassen angeboten werden.