Konzert im Wyndham Garden-Hotel Mettmann : Barbara May singt gefühlvollen Jazz

Mettmann Jazz & more“ – unter diesem Motto veranstaltet das „Wyndham Garden“-Hotel am Samstag, 18. Januar, 20 Uhr, einen höchst abwechslungsreichen Live-Musikabend zu Jahresbeginn. Geboten wird ein Mix aus Jazz- und Soul-Standards bis hin zu rhythmischen Latin-Jazz-Klängen von zwei professionellen Bands auf hohem Niveau.

Die seit einem Jahr bestehende Gruppe hat für diesen Abend ein Programm aus Jazz- und Soul-Klassikern vorbereitet, die Barbara Mays gefühlvoller und dynamischer Stimme entgegenkommen. Bekannt ist die Sängerin vor allem im Kölner und Düsseldorfer Raum durch die Bands Soulid Ground, Soulon, Roof Groove, The Pilgrim Soul und dem 4-BarsQuartett. Ab der zweiten Hälfte übernimmt das Gregory Gaynair-Jazz Trio um den bekannten jamaikanischen Profi-Pianisten Gregory Gaynair. Es will an diesem Abend eine geballte Portion Jazz mit einem Großteil an Latin-Music zum Besten geben. Das Konzert läuft in der „N° 5 Bar & Lounge“, Peckhauser Straße 5. Eintritt: zehn Euro.