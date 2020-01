Geistliches Wort aus Mettmann : Spannungen, Gegensätze, Meinungen – aushalten

Mettmann Etwas auszuhalten ist meist keine ganz so angenehme Sache. Die Liste der Dinge, die wir Menschen aushalten müssen, scheint endlos zu sein. Zahnschmerzen, Wartezeiten, Ungeduld, mangelnder Respekt, … Und dennoch wird, so scheint es mir, immer weniger ausgehalten.

Im Gegenteil versuchen viele Personen gerade in der heutigen Zeit, Spannungsverhältnisse einseitig aufzulösen. Sie versuchen die Welt in Schwarz und Weiß, in Veganer und Fleischesser, in Einheimische und Flüchtlinge, und so fort, zu teilen. Und zwischen diesem Schwarz und Weiß verschwinden die Grauzonen, die Abstufungen und das vernünftige Differenzieren.