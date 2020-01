Abschied in Mettmann : Vom Rathaus-Büro hinters Bürgerbus-Lenkrad

Abschied in Mettmann

Peter Nachtigall geht in den Ruhestand, bleibt aber ehrenamtlich engagiert. Foto: Kreisstadt Mettmann. Foto: Kreisstadt Mettmann

Mettmann Peter Nachtigall, bis Jahreswechsel Personalratsvorsitzender der Stadt, ist in den Ruhestand gewechselt. Er engagiert sich aktiv im BürgerBusVerein.

(RP) Peter Nachtigall (63), der Personalratsvorsitzende der Stadtverwaltung, ist von seinen Kollegen an dessen letzten Arbeitstag im Rathaus in den Ruhestand verabschiedet worden. Nach 32 Jahren im Dienst der Kreisstadt Mettmann wurde Nachtigall mit Jahreswechsel zum Pensionär.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge nahm er Abschied: „Ich bin immer gerne arbeiten gegangenen. Natürlich hat es in all den Jahren Höhen und Tiefen gegeben, wie es im Leben so ist“, sagt Nachtigall. Im Jahre 1988 kam Nachtigall zur Mettmanner Feuerwehr und begann seine Ausbildung, zunächst bei der Berufsfeuer Düsseldorf. „Ich wollte immer Feuerwehrmann werden.“ Mit 16 Jahren trat er 1972 der Freiwilligen Feuerwehr bei. Doch nach der Schule machte er erst einmal eine Ausbildung zum Federmacher im Mettmanner Unternehmen Wilhelm Becker.