Mettmann/Wülfrath : Buchhändler gibt Tipps zum „Welttag des Buches“

Mettmann/Wülfrath Zum Welttag des Buches gibt Wolf Michael Gehrhäusser Lesetipps. Er arbeitet bei der Buchhandlung Rüger, die Geschäfte in Mettmann und Wülfrath hat.

Am Donnerstag, 23. April, ist Welttag des Buches. Beste Gelegenheit endlich all die Lieblingsbücher zu lesen, die sich seit Weihnachten und dem vergangenen Geburtstag auf dem Nachttisch stapeln. Warum nicht endlich mal ein Buch lesen, wozu sonst oft die Zeit fehlt? Die Buchhandlung Rüger mit Standorten in Mettmann und Wülfrath ist mit einem aufgestockten Vorrat an Büchern auf Wünsche der Kunden vorbereitet.