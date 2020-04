Schulstart in Mettmann : Schulen für Wiederbeginn gerüstet

Mettmann 642 Schüler der Abschlussklassen können wieder ihre „Penne“ besuchen. Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen.

Stimmung In vielen Abschlussklassen ist der Frust groß, das zeigt sich im Netz. Viele formulierten ihren Unmut via #schulboykott oder #schulboykottNRW. Kritik Faire Prüfungen unter den Bedingungen der Pandemie seien nicht möglich, lautet einer der Hauptkritikpunkte.

Die ab Montag geltende Maskenpflicht kann auch HHG-Chef Hanno Grannemann nicht beunruhigen. „100 Masken wurden von der Mutter einer Schülerin gespendet“, weiter 100 Exemplare übergibt jetzt der Bürgerverein Metzkausen, „das reicht erst einmal aus“. Etappenweise werden die Abiturienten in spe unterrichtet, „maximal zehn Schüler sind in einem Raum“. Damit möglichst wenig Begegnungen entstehen, finden auch Pausen versetzt statt – noch dazu in unterschiedlichen Bereichen. „Wir haben alles bestmöglich dafür vorbereitet, dass keiner gefährdet wird“, bilanziert Hanno Grannemann. So präpariert startet auch die Q2 des Konrad-Heresbach-Gymnasiums. In den vier Abi-Fächern wird je dreimal Unterricht angesetzt. „Wir bemühen uns um Entzerrung der Stunden, damit nicht zu viele Schüler gleichzeitig anwesend sind“, beschreibt Schulleiter Horst Knoblich, dass „maximal zwölf Schüler“ pro Unterrichtseinheit einen Raum befüllen. Die hygienischen Anforderungen sind ebenfalls erfüllt. Jeweils ein Lehrer ist immer 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn anwesend, um die korrekte Durchführung der Hygienemaßnahmen zu kontrollieren. „Wir freuen uns, dass es endlich weider losgeht“, spricht Horst Knoblich im Namen des Kollegiums. „Unter welchen Bedingungen das geschieht, ist etwas anderes.“