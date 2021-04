Welttag des Buchs in Goch : Eine geschenkte Geschichte

Gocher Postboten verschenkten vor dem Rathaus 120 Bestseller-Bücher an überraschte und erfreute Passanten.

GOCH 650 Schüler aus Goch erhielten das Buch Welttagsbuch „Biber undercover“. Zusätzlich verschenkten Postboten vor dem Rathaus 120 Bestseller-Bücher an überraschte und erfreute Passanten.

(RP) Rund um den Welttag des Buches bereiten sich deutschlandweit Buchhandlungen, Verlage, Schulen und Lesebegeisterte auf ein großes Lesefest vor. Zu diesem Anlass erscheint bereits seit 1997 jedes Jahr ein neues Buch aus der Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“ – in diesem Jahr zum 25. Mal. Deshalb gab es eine spontane Verschenk-Aktion als kleiner „Flashmob“ vor dem Rathaus in Goch statt. Gocher Postboten verschenkten dort 120 Bestseller-Bücher an überraschte und erfreute Passanten.

Viele beliebte Stücke waren darunter, wie etwa „Eingefroren am Nordpol“ von Professor Markus Rex, „Ohne Schuld“ von Charlotte Link oder „Kamala Harris“ von Dan Morain. Nach 30 Minuten waren alle Bücher verschenkt. Mit der Aktion soll auf den Welttag des Buches aufmerksam gemacht und gleichzeitig Lesefreude vermittelt werden. Die Passanten freuten sich über den „Lesestoff gegen Corona-Langeweile“.

In Goch beteiligen sich außerdem neun Schulen an einer Buchgutscheinaktion anlässlich des Welttags des Buches. Rund 650 Schüler freuen sich über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit cbj Verlag, der Deutschen Post und Partnern herausgegebenen Comicroman „Biber undercover“ von Autor Rüdiger Bertram und Illustrator Timo Grubing. Der altersgerechte Lesestoff wird mittels Buchgutscheinen an 4. und 5. Klässler verteilt. Statt der üblichen Abholung in den lokalen Buchhandlungen gibt es abgestimmt auf die lokalen Hygienebedingungen flexible und individuelle Übergabelösungen. Auch die Mayersche Buchhandlung in der Steinstraße 5 beteiligt sich an der Aktion.

Bundesweit kommen rund 1 Millionen Kinder in den Genuss, das Buch zu erhalten. Ziel der Kooperation ist es, Kinder mit spannenden Geschichten für das Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken. Darüber hinaus soll Kindern, die noch nicht gut Deutsch sprechen oder nicht gerne lesen, Lesespaß vermittelt sowie ein Beitrag zur Inklusion geleistet werden. Zu diesem Zweck wird der Romantext durch einen Comic des Illustrators Timo Grubing ergänzt, der sich gut für den Einsatz in Integrations-, Förder- und Willkommensklassen eignet. Die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ steht unter der Schirmherrschaft der Kultusminister der Länder.

Für die Deutsche Post ist die Unterstützung des Aktionstags nur einer von vielen Bausteinen des gesellschaftlichen Engagements, dem sich das Unternehmen mit seinem Handlungsauftrag ‚Menschen verbinden, Leben verbessern‘ verschrieben hat. Bildung ist einer dieser großen Schwerpunkte. Deshalb bietet die Deutsche Post DHL Group Initiativen an, um die individuellen Startchancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. So sind viele Post-Mitarbeiter bundesweit als Vorlesepaten in Kindergärten und Grundschulen unterwegs. Das Programm „Post + Schule“ unterstützt Schüler aller Altersgruppen in ihrer Schreib-, Lese- und Medienkompetenz, außerdem fördert die Deutsche Post die Organisation „Teach First“, die junge Akademiker an Schulen mit besonderem Bedarf entsendet.

