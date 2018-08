Bauverein Mettmann

Info

Geboren ist Thomas Gundlach in Minden und aufgewachsen in Telgte. Er hat vor dem Studium eine Banklehre absolviert. Betriebswirtschaftsstudium an der Uni Münster, Tätigkeit in der Immobilienfinanzierung in Düsseldorf, dann Arbeit in der Volksbank Rhein Ruhr, anschließend Sparkasse Essen.

Hobbys Skifahren, Laufen und Radfahren.