Sommerkonzert in Mettmann 2018 mit Roselies Evang und Miriam Kords

Am kommenden Sonntag, 12. August, findet in der Kirche Freiheitstraße um 18 Uhr ein „Sommerliches Orgelkonzert“ statt. Kantorin Roselies Evang hat ein heiter-besinnliches Programm in Musik und Wort zusammengestellt. Im musikalischen Teil sind Werke von namhaften Komponisten zu hören: Johann Sebastian Bach (Präludium und Fuge D-Dur) und Max Reger (Scherzo d-Moll), daneben aber auch Stücke von weniger bekannten Tonschöpfern wie zum Beispiel des Schweden Gustaf Hägg. Auch wenn es nicht bei allen Orgelwerken explizit erwähnt wird, entsprechen sie in atmosphärischer Hinsicht durchaus der Leichtigkeit eines Sommerabends: Gute Laune und überraschende Momente werden garantiert.