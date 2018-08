Hospiz Erkrath

Erkrath Weitere Zimmer sollen zusätzlichen Wohnraum für den letzten Lebensabschnitt schwerstkranker Menschen bieten. Der Rohbau ist fertig.

Es ist eine kleine Geste mit ungewollt großer Wirkung, eine kleine Geste, die den Charakter dessen, worum es generell in der Hospizarbeit geht, vorbildlich widerspiegelt: Da schleppen sichtbar erschöpfte Bauarbeiter in Arbeitskleidung bei brüllender Hitze unaufgefordert schwere Stühle nach draußen, während die zahlreichen Besucher den Worten der Redner zu Planung und Ausführung des Anbauprojektes lauschen. An den wenigen Schattenplätzen stehen sie dicht gedrängt, darunter viele alte Menschen, Angehörige ehemaliger Bewohner, viele Ehrenamtler, Anwohner - dankbar nehmen sie die angebotenen Sitzmöglichkeiten an. Hospizarbeit ist Arbeit für Menschen, von Menschen, es geht um Zuwendung, um Miteinander, um Nächstenliebe.